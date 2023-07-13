Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Aynı yerde 1 saat önce meydana gelen başka kazada ise yine motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aynı yerde 1 saat arayla kaza: Motosiklet sürücüleri yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Aynı yerde 1 saat önce meydana gelen başka kazada ise yine motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Mertcan İnan'ın kullandığı 07 FPG 01 plakalı motosiklet, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden gelip 1064 sokak istikametine dönmekte olan Ümmühan Avcı'nın kullandığı 07 YKC 66 plakalı otomobile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin kaldırıma çıkarak durabildiği kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 saat arayla 2'nci motosiklet kazası

Aynı yerde 1 saat arayla 2'nci motosiklet kazası meydana geldi. İbrahim Sözen Caddesi istikametinden gelen motosiklet, aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1064 sokak kavşağına geldiği sırada devrildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Mert Çelebi olduğu yerde kalırken motosiklet 30 metre sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.