Aylin Nazlıaka: "Belediyelerde Karar Mekanizmalarında Kadınların Eşit Temsili Kritik Bir Konu. 4 Belediye Başkan Yardımcısının 2'si Kadın Olmalı....

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için eşitlik birimlerini çok önemsiyoruz. Bu aşamada bazı belediyelerimizde eşitlik birimi var ancak eksiklerimiz var. Onun için tüm CHP'li belediyelerde, hazır sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halk rahat bir nefes alabilirken aynı zamanda eşitlik birimlerinin kurulmasını böylelikle kadınların, çocukların, tüm dezavantajlı grupların da daha rahat bir yaşam içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Belediyelerde karar mekanizmalarında kadınların eşit temsili de bizim için çok kritik bir konu. Bir belediye başkanının dört belediye başkan yardımcısı varsa ikisi kadın ikisi erkek olmalı diyoruz. Bunu hangi belediye başkanına söylesem 'Evet, olmalı' diyor. 'Olmalı'yı yapmalı'ya dönüştürmeliyiz. Özetle diyoruz ki: Eşit bir gelecek için eşitlik gelecek" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 81 il kadın kolu başkanının katılımıyla üç günlük bir toplantı düzenledi. Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde yapılan toplantının ikinci gününde konuşma yaptı. Nazlıaka, şunları söyledi:

"HANE ZİYARETLERİYLE, SAHA ÇALIŞMALARIYLA AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI HER YERDE ANLATTIK"

"Göreve geldikten sonra neler yaptığımızı kısaca özetlemek istiyorum. Türkiye'de her bölgede, her ilde, her ilçede hızla örgütlendik. ve hatta Cumhuriyet tarihinde hiç kurulmamış olan 303 ilçede CHP Kadın Kollarını ilk kez kurduk. Bu arada tabii bir yandan örgütlenirken diğer taraftan aramıza yeni kız kardeşlerimizi kattık. Hedef bazlı üye çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tabi bunun içerisinde erkek üye kaydı da yapmış olmakla birlikte kadın üyede epeyce yol katettiğimizi birazdan daha somut olarak sizlere aktaracağım. Aile destekleri sigortası, CHP Kadın Kolları'na emanet edilmiş olan ve aslında partimizin çok kıymetli bir projesi olduğu için bizler de umudun elçileri olarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamaya çalıştık. Hane ziyaretleriyle, saha çalışmalarıyla aile destekleri sigortasını her yerde anlattık.

"BİRÇOK KIZ KARDEŞİMİZİ UÇURUMUN KENARINDAKİ YAŞANTIDAN ALIP KENDİNE YENİ BİR DÜZEN KURMASI YÖNÜNDE KATKI SAĞLAYACAK BİR DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİRDİK"

'Yaşamak' projemizi hayata geçirdik. Aslında bu proje İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesinin uygulanmasıydı. 7/24 faaliyet gösteren bir çağrı merkezimiz kanalıyla 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm istismar mağduru kız kardeşlerimize ve cinsel istismara uğramış olan çocuklara destek hizmetleri sunduk. Bu arada 120'den fazla baroyla, sivil toplum örgütüyle, meslek odasıyla protokoller yaptık. Sivil toplum örgütlenmesinde de çok önemli bir mesafe katettik. 'Yaşamak' otobüsümüzle ülkenin 81 iline ve 462 ilçesine gittik. İnternet erişimi olmayan kız kardeşlerimize ulaştık orada, örneğin biz 'Yaşamak' otobüsüyle bir kente gittiğimizde yanımıza gelip bizden nasıl destek alabileceklerini soran arkadaşlarımız oldu. Birçok hikaye biriktirdik ve birçok kız kardeşimizi uçurumun kenarındaki yaşantıdan alıp kendine yeni bir düzen kurması yönünde katkı sağlayacak bir dayanışma içerisine girdik. Kadın örgütleriyle de sımsıkı kenetlendik. Özellikle her çarşamba düzenli olarak yaptığımız toplantılarla da kadın sivil toplum örgütleriyle çok yoğun bir temas ve ürettiğimiz kadın politikalarının yaygınlaştırılmasını sağladık.

"DEVRİMSEL BİR ADIMA İMZA ATILDI. PARTİMİZ, SİYASİ PARTİLER YASASI'NDA EŞİT TEMSİL VE FERMUAR SİSTEMİNİ ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİNİ VERDİ"

Ortalama her aya denk düşüyor, basın açıklamaları yaptık. Bunu özellikle yaygın ve yerel basında ve internet medyasında da daha duyulur hal getirerek CHP'nin hem politikalarının hem de kadın politikalarının daha geniş kitleler tarafından duyulmasını, izlenmesini hedefledik. ve her salı günü düzenlediğimiz 'Demir Leblebi Sohbetleri'mizle video konferans üzerinden CHP Kadın Kolları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanları, il yöneticileri 1000 kişiye kadar katılım izni verecek şekilde hep bir araya geldik ve dilimizi, vizyonumuzu, hedeflerimizi ortaklaştırdık. Bizim için çok kıymetli olan devrimsel bir adıma imza atıldı. Partimiz, Siyasi Partiler Yasası'nda eşit temsil ve fermuar sistemini öngören kanun teklifini verdi. Biz bu kanun teklifinin hazırlanması için hem uluslararası parlamento uygulamaları hem sivil toplum örgütleri ve kadın örgütlerinin bu konudaki istek ve beklentilerini netleştirecek çok uzun saatler süren, çok detaylı görüşmeler, toplantılar ve fikir alışverişinde bulunulan birtakım etkinlikler düzenledik. Ciddi bir kamuoyu yarattıktan sonra da bu kanun teklifi Meclis'e verildiğinde kadın derneklerini de alıp Meclis'e gittik ve hep birlikte o kanun teklifiyle ilgili yapılan konuşmaları izledik. Malumunuz, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ama biz bu kanun teklifimizden vazgeçmiyoruz.

"DEPREM, SEL FELAKETLERİ, YANGINLAR GİBİ BİRÇOK AFETLE KARŞILAŞTIĞIMIZDA HIZLA DAYANIŞMA AĞLARINI ÖRDÜK"

Yardımlaşma ve dayanışma, CHP Kadın Kolları kültüründe en gelişmiş olan, en hızlı hareket edebildiğimiz alanlardan birisi. Özellikle son yıllarda deprem, sel felaketleri, yangınlar gibi birçok afetle karşılaştığımızda hızla dayanışma ağlarını ördük. Kadın Kollarımız kendi evlerini de açmak dahil olmakla birlikte yapılabilecek ne varsa orada halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı. Deprem bölgesinde 'Yaşamak' konteynerleri açtık. Aslında deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız da birer depremzede olmalarına rağmen o konteynerlerde kadınların özel ihtiyaç malzemelerini, çocukların talebi olan mama, bebek bezi, giyim malzemelerini gibi maddeleri temin ettiler ve hızla dağıttılar. Halen de bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor.

"YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ OLARAK BİRÇOK SEMİNERE, PANELE, ETKİNLİĞE KATILDIK"

3 yıl önce size yaptığımız sunumda, 2018 seçimlerinde yüzde 5'in altında oy alarak kaybettiğimiz seçim bölgelerinden bahsetmiştik. O seçim bölgelerine odaklandık ve orada nasıl sonuçlar elde ettiğimizi birazdan aktaracağım. 1934 yılında kadınların parlamentoda seçme seçilme hakkına sahip olmasından sonra hiç kadın milletvekili çıkarmamış olan 20 ilimiz var. O illere de odaklandık. Özellikle burada Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) ile sinerji içinde yürüttüğümüz çalışmalardan netice aldık. 3 yıl önceki sunumuzda demiştik ki: '2019 yerel seçimlerinde yüzde 5'in altındaki oy oranıyla kazandığımız ve kaybettiğimiz seçim bölgeleri var. Buralara da odaklanacağız.' Odaklandık. Yurtiçi ve yurtdışında kadın haklarıyla ilgili olarak birçok seminere, panele, etkinliğe katıldık. Orada hem ülkemizi hem partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sosyal medya örgütlenmemizde de çok ciddi bir efor katettik. Burada Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Armağan Akyüz'e özel teşekkür etmek istiyorum. Adeta yankı odaları oluşturuldu ve tüm illerde, ilçelerde CHP'nin Kadın Kolları'nın adresleri, sosyal medya hesapları var.

"'100 BİN YENİ KADIN ÜYE YAPIN' DEMİŞTİNİZ. 100 BİN YENİ KADIN ÜYE YAPAMADIK, 163 BİN 233 YENİ KADIN ÜYE YAPTIK"

Sayın Genel Başkanım siz bize, '100 bin yeni kadın üye yapın' demiştiniz. 100 bin yeni kadın üye yapamadık, 163 bin 233 yeni kadın üye yaptık. 15 Ağustos tarihli rakamdır bu, bunun içinde tabii ki vefat eden kız kardeşlerimiz ve istifa edenler de var. Ama sonuçta CHP Kadın Kolları, sahada yarattığı sinerjiyle sürekli olarak partimize yeni üye kazandırmaya devam etti. Sahaya çıktığımızda sadece kadın üye yapmıyoruz, erkek üye de yapıyoruz. Buna rağmen yüzde 30'un altında olan kadın üye oranımızı yüzde 36'ya yükselttik. Hedefimiz tam eşitlik ama bunun için epeyce mesafe kaydetmek gerekiyor. 'Demir Leblebi Sohbetleri' bizim her hafta bir konuşmacıyı konuk olarak ağırladığımız, 81 ilden 973 ilçeden kadın kollarımızın katılabildiği etkinlikler. 106 eğitim programı gerçekleştirdik. Her eğitim programında konuşmacımıza onun adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden bir burs bağışında bulunarak bir kız çocuğumuzun okullaştırılmasına katkı sunmaya çalıştık. Bunun için de Nejla Erdem'e çok teşekkür etmek istiyorum.

"'YAŞAMAK' BUGÜNE KADAR 20 BİNDEN FAZLA KIZ KARDEŞİMİZİN HAYATINA DİREKT DOKUNDUĞUMUZ BİR PROJE OLDU"

'Yaşamak' projemiz, partimizin icracı yönünün gösteren ve bugüne kadar 20 binden fazla kız kardeşimizin hayatına direkt dokunduğumuz bir proje oldu. Ücretsiz hukuki destekten psikolojik desteğe, barınma ihtiyacının karşılanmasından iş imkanının yaratılmaya, çocuklarına burs imkanı sağlanmasından dava ve duruşmalarda refakatçi olarak o kız kardeşlerimizin yanında bulunup onlara güç vermeye kadar çok geniş bir yelpazede şiddet mağduru olan kadınlara ve istismara uğrayan çocuklara sahip çıktık. ve onların yanında olduk, büyük bir dayanışma içerisinde olduk.

"RİZE'DE 43 YIL SONRA BİR MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLDİK"

3 yıl önce yaptığımız sunumda, 2018 genel seçimlerinde, 'Yüzde 5'in altında 29 milletvekili çıkaramadığımızı, aslında odaklansaydık 29 milletvekili çıkarılabilirdi'yi size arz etmiştik. Bu tespitte bulunduktan sonra, özel olarak bu illere odaklandık ve sonuç şu oldu: 29 ilin 21'inden 24 milletvekili çıkardık. Örneğin Diyarbakır'da 21 yıl sonra bir milletvekili çıkardık. Diyarbakır'da 17 ilçemiz var, 17 ilçenin 16'sında kadın örgütümüz yoktu, derhal kadın örgütünü kurduk ve hızla saha çalışmalarına ağırlık verdik. ve bu saha çalışmaları sayesinde kadın üye oranımızı yüzde 266 artırdık. Hiçbir başarı tesadüf olarak gelmiyor. Kars'ta, 21 yıl sonra bir milletvekili çıkardık. Elbette bunda parti örgütümüzün, adaylarımızın, genel merkezimizin büyük bir eforu var ama kadın kolları olarak biz, Kars'ta 8 ilçemizin 7'sinde örgütlü değildik göreve geldiğimizde. Derhal burada örgütlenmeyi gerçekleştirdik. ve burada da üye sayımızı yüzde 320 artırdık. Böylece orada farklı bir sinerji yaratabildik. Rize'de 43 yıl sonra bir milletvekili çıkarabildik. Rize'de 12 ilçemizin 6'sında herhangi bir kadın örgütümüz yoktu. Kadın örgütlerimizi kurduk ve burada da son derece kayda değer bir şekilde üye sayımızı artırdık. Bu vesileyle eski Rize İl Kadın Kolu Başkanımız merhum Nurdan Ardal'ı da rahmetle anıyoruz.

"ÜYE SAYISININ DÜŞTÜĞÜ TEK İL HATAY İLİMİZDİR"

21 ilden 24 milletvekili çıkarmıştık fakat toplam 29 il vardı. Bu iller içerisinde de yine çalışmalarımızı yürüttük. Bunlar içerisinde 1 il hariç her birinde üye sayımızı artırdık. Üye sayısının düştüğü tek il Hatay ilimizdir. Ama hepinizin malumu 6 Şubat tarihinde, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Hatay'da çok büyük kayıplar yaşadık. Onun için şu anda Hatay İl Kadın Kolu Başkanımız da bir depremzede olarak aramızda bulunuyor. Kadınların seçme seçilme hakkına sahip olduğu 5 Aralık 1934 yılından bu yana hiç kadın milletvekili seçilmemiş olan 20 ilden bahsetmiştim. Odaklı bir çalışma gerçekleştirerek bu illerden ikisinde ilk kez kadın milletvekili çıkartılmasında katkımız oldu. Birisi Giresun, diğeri Osmaniye. Nevşehir'de de MHP'den bir kadın milletvekili seçildi. Böylelikle 20 ilden geriye kaldı 17 il. Bir sonraki seçimde bunu sıfırlamayı hedefliyoruz. TBMM'de kadın milletvekili oranı 27. Dönemde yüzde 17,33'tü; 28. Dönemde yüzde 19,83 oldu. Tabii burada da katedilmesi gereken bir mesafe var.

"3 NİSAN 1930'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ YEREL SEÇİMLERDE 32 BİN ERKEK BELEDİYE BAŞKANINA KARŞILIK SADECE 156 KADIN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ"

Kadınların yerelde seçme seçilme hakkını kazandığı tarih 3 Nisan 1930. Bu tarihten günümüze kadar 19 yerel seçim gerçekleşti. ve bu seçimler neticesinde 32 bin erkek belediye başkanına karşılık sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi, yani yüzde 3'lük bir orandan bahsediyoruz. 2019'da gerçekleşen son yerel seçim sonuçlarına göre, kadın muhtar sayımızda yüzde 64'lük bir artış oldu. Ancak bu artışla bile yüzde 2'lerdeyiz. 50 bin 157 muhtarın sadece 1119'u kadın. 1272 il genel meclis üyesinin sadece 48'i kadın. 1389 belediye başkanının sadece 21'i kadın. 30 büyükşehir belediye başkanının sadece 2'si kadın, biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu. 20 bin 745 belediye meclisi üyesinin sadece 2 bin 283'ü kadın.

"2019'DA YÜZDE 5'İN ALTINDA FARKLA KAYBETTİĞİMİZ BELEDİYE SAYISI 49 OLDU"

Kadın belediye başkan oranı yüzde demiştim, peki adaylıklar ne durumda? Aslında 1999'da binde 6'lardan başlamış adaylık süreci. Son seçimlerde yüzde 7,9'e kadar yükselmiş ancak yüzde 8 içerisinden sadece yüzde 3'ü seçilebilmiş. Muhtarlıklarda 2,14, belediye meclis üyeliklerinde yüzde 11, il genel meclis üyeliklerinde yüzde 4,79, belediye başkanlıklarında yüzde 3. Biz dedik ki; 2014 yerel seçimleriyle 2019 yerel seçimleri arasında yüzde 5'in altındaki oy farkıyla kazandığımız ve kaybettiğimiz 13 belediye var. ve eğer 2014'te buna odaklanılarak 2019 seçimlerine girilseydi daha farklı bir tablomuz olabilirdi. 2019'da yüzde 5'in altında farkla kaybettiğimiz belediye sayısı 49 oldu. Yüzde 5'in altında kazandığımız belediye sayısı ise 43 oldu. Ancak oransal olarak bakıldığında kazandıklarımızdaki oy farkının kapanmaya doğru olduğunu, kaybettiklerimizdeki oy farkının ise açıldığını görüyoruz. Onun için dedik ki biz bu 49 belediyeye ve 43 belediyeye odaklanacağız. Bunları CHP bayrağını dikecek şekle getireceğiz.

"YÜZDE 5'İN ALTINDA FARKLA KAZANAMADIĞIMIZ 49 BELEDİYEYE CHP BAYRAĞINI DİKECEĞİZ"

O halde yerel seçimlerde neler yapmayı planlıyoruz? Yüzde 5'in altında farkla kazanamadığımız 49 belediyeye CHP bayrağını dikeceğiz. Az oy farkıyla kazandığımız 43 belediyeyi koruyacağız. Mesela Eskişehir'in İnönü ilçesinde özel olarak hem kadın kollarını kurduk hem de üye çalışması yaparken o kadar rahatsızlık duydular ki elektrik kesintisi gerçekleştirildi ama gene de kadın kollarımız cep telefonunun ışığıyla akşam saatinde üye çalışmasını devam ettirdi. Önümüzdeki 7 ay içerisinde de bu çalışmaları derinleştirerek ve genişleterek devam edeceğiz. Böylelikle buraları mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Ayrıca yeni büyükşehir belediyesi, il, ilçe ve belde belediyeleri kazanacağız CHP olarak. Kadın muhtar sayısının artmasını çok önemsiyoruz çünkü biliyoruz ki kadın muhtarlar yerelde illerin, ilçelerin kazanılması için çok etkili oluyorlar. O yüzden kadın sayımızı en az ikiye katlamak gibi bir hedef koyduk kendimize. Belediye meclis üyeliklerinde fermuar sistemini çok önemsiyoruz. Çünkü kadınlar sahada çalışıyorlar, kenti en fazla kadınlar kullanıyorlar dolayısıyla kentteki sorunları da çözüm önerilerini de en iyi bilen kadınlar.

"EŞİT BİR GELECEK İÇİN EŞİTLİK GELECEK"

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için eşitlik birimlerini çok önemsiyoruz. Bu aşamada bazı belediyelerimizde eşitlik birimi var ancak eksiklerimiz var. Onun için tüm CHP'li belediyelerde, hazır sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halk rahat bir nefes alabilirken aynı zamanda eşitlik birimlerinin kurulmasını böylelikle kadınların, çocukların, tüm dezavantajlı grupların da daha rahat bir yaşam içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü görüyoruz ki CHP'li belediyelere yönelik beklenti, diğer partilerin belediyelerine yönelik beklentilerin çok daha üzerinde. Belediyelerde karar mekanizmalarında kadınların eşit temsili de bizim için çok kritik bir konu. Bir belediye başkanının dört belediye başkan yardımcısı varsa ikisi kadın ikisi erkek olmalı diyoruz. Bunu hangi belediye başkanına söylesem 'Evet, olmalı' diyor. 'Olmalı'yı 'yapmalı'ya dönüştürmeliyiz. Özetle diyoruz ki: Eşit bir gelecek için eşitlik gelecek.

"EŞİTLİK İÇİN ÜÇ KAVRAMI MASAYA YATIRMAMIZ LAZIM: AYNILIK EŞİTLİĞİ, FARKLILIK EŞİTLİĞİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ EŞİTLİK"

Eşitlik için şu üç kavramı masaya yatırmamız lazım: Aynılık eşitliği, farklılık eşitliği ve dönüştürücü eşitlik. Diyorlar ya kadınlar siyasette çok direngen olmuyor, çok uzun süre kalıcı olmayabiliyor. Türkiye'de siyasette kadınların durumunda aynılık eşitliği söz konusu. Bizim partimizde böyle değil. Bizim partimizde farklılık eşitliği var. Ancak gerçek anlamda eşitlik yaratılabilmesi için çok önemsediğimiz kota uygulamasının varlığının yüzde 50 oranında olması, yani denkliğin, paritenin hedeflenmesi, bunun hayata geçirilmesi için içselleştirilmesi ve fermuar sistemi uygulanarak -sıralamalar bir kadın bir erkek şeklinde yapılarak- tam anlamıyla eşitliğin sağlanması gerekiyor.

"1979 ÖNCESİNDEKİ TÜZÜĞÜMÜZDE OLDUĞU GİBİ KADIN KOLLARININ YETKİSİNİN VE BÜTÇESİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Bizler CHP Kadın Kolları olarak kadınları örgütleyenler, siyasete hazırlayanlar, kadın politikalarını üretenleriz, partimizin politikalarını yaygınlaştıranlarız, yeni üyeler katarak CHP ailesini genişletenleriz. Bunun gerçek anlamda hayata tutundurulabilmesi için tıpkı 1979 öncesindeki tüzüğümüzde olduğu gibi kadın kollarının yetkisinin ve bütçesinin olması gerekiyor. Biz bu hakka sahip olduğumuzda gerçek anlamda dönüştürücü bir eşitliği tetikleyeceğimize inanıyor ve CHP olarak bu ülkenin her daim en zor zamanlarında model alınan, göreve çağrılan ve tarihten gelen o dönüştürücü partisi olarak CHP Kadın Kolları olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk, inanç, kararlılık, iradeyle eşit bir Türkiye yaratma konusunda son derece azimliyiz. Eşit, adil, özgür bir Türkiye dileğiyle…"