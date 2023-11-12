Karayolları tarafından yapılan düzenleme kapsamında Aydın-Muğla Karayolu üzerinde bulunan Koçarlı kavşağı trafiğe kapatıldı. Kazaları azaltmak amacıyla yapılan çalışma sonucunda giriş ve çıkışlar farklı noktalara yönlendirildi.

Aydın- Muğla Karayolu üzerinde bulunan Koçarlı Kavşağı trafiğe kapatıldı.

Karayolları tarafından yapılan düzenleme kapsamında Aydın- Muğla Karayolu üzerinde bulunan Koçarlı kavşağını trafiğe kapatıldı. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu dolayısıyla kazaları azaltmak adına yapılan çalışma neticesinde girişinde Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin de bulunduğu yola Aydın'ın merkez ilçesi Efeler istikametinden gelenler direk dönebilecekken, müzeden ana yola çıkmak isteyenler Muğla istikametine dönüp yaklaşık 500 metre ilerideki kavşaktan Efeler yönüne doğru dönüş yapabilecek. Muğla tarafından gelecek olanlar ise kavşaktan yaklaşık 300 metre ilerideki Yenipazar sapağından dönerek Koçarlı yoluna giriş yapacak.

Yapılan bu düzenleme vatandaşları ikiye bölerken kimi vatandaşlar trafik kazalarının önlenmesi adına düzenlemeyi yerinde bulurken, kimileri de kavşağın kapatılması yerine sinyalizasyon sisteminin yapılmasının daha doğru bir karar olacağını savundu. - AYDIN