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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil kazası: 2 yaralı

14 Aralık 2023 22:35 Güncelleme: 22:36 Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.