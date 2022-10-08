Aydın haberleri: Aydın'da tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı Güncel Haberler Aydın haber: Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı. Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı. H.T. idaresindeki 09 JF 410 plakalı otomobil, Denizli- Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisinde aynı istikamete seyreden K.Ü. yönetimindeki 15 LH 120 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine sek edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü H.T. ve yolcu konumundaki oğlu A.T'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Denizli Aydın Güncel Haberler

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