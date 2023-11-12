Aydın'da Zeytin Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 150 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı.

Germencik ilçesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında Hıdırbeyli mahallesinde yapılan kontrolde E.T, Ö.T, S.K, E.A, F.K isimli 5 şüpheli şahıs yaklaşık 150 kilogram zeytin ile birlikte yakalandı. Konu hakkında yapılan araştırma sonucu şüpheli şahısların Germencik Camikebir mahallesinde bir şahsa ait bahçeden zeytinleri çaldıkları tespit edildi. Tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN