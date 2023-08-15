Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsa ait ikamette yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsa ait ikamette yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Müdürlüğü ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. A.D. isimli şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 165 Gram sigara haline getirilmiş kubar esrar, 44 kök kenevir, 164 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli şahıs yakalandı. - AYDIN