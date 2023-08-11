Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Kök Kenevir ve 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 65 kök kenevir bitkisi ile 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmada, şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 65 kök kenevir bitkisi ile 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yağcılar Mahallesi'nde F.S., S.S.Ç., A.S. isimli şüpheli şahıslar 65 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 500 gram esrar ile birlikte arazide suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN