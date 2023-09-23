Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son günlerde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu madde satıcılarına geçit vermeyen ekipler, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri 2 araç ve içerisindeki 4 şüpheliyi takibe aldı. Germencik ilçesinde operasyon için düğmeye basan ekipler 2 aracı yaşanan kovalama sonucu yakaladı. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler A.K., U.K., M.A. ve H.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN