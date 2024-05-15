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Aydın'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen baba ile kızı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bulum ve Çürükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen baba ile kızı hayatını kaybetti.

Madran Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Hüseyin Bulum (90) ile kızı Dudu Çürükkaya'nın (58) aynı odada hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bulum ve Çürükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen baba ile kızının cenazeleri otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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