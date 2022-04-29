Aydın'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası - Haberler

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Aydın'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira cezası uygulandı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.

İncelemede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira para cezası kesildi, aranması bulunan bir şüpheli de emniyete götürüldü.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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