Aydın'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, evine 1 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, evine 1 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.
Küçükdağlı Mahallesi'nde Kahvederesi mevkiindeki evinden çıkan Mehmet Emin Döner'den (90) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.
AFAD ekipleri, yaşlı adamı evine 1 kilometre uzaklıktaki bir incir bahçesinde buldu.
Yaşlı adam, tedbir amaçlı 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel