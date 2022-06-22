Aydın'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, evine 1 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam, evine 1 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Küçükdağlı Mahallesi'nde Kahvederesi mevkiindeki evinden çıkan Mehmet Emin Döner'den (90) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi. AFAD ekipleri, yaşlı adamı evine 1 kilometre uzaklıktaki bir incir bahçesinde buldu. Yaşlı adam, tedbir amaçlı 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Jandarma Karacasu Aydın AFAD Güncel Haberler

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