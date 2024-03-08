Aydın'da kamyon evin bahçesine devrildi, sürücü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonun kontrolünü kaybederek evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol kamyonun kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
M.Ö. idaresindeki 09 AGT 771 plakalı kamyon, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.
Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Evin sahibi S.K. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesine devrilen kamyonun gürültüsüyle korku yaşadıklarını söyledi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.