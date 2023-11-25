Aydın'da 6 Bin 645 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın il genelinde 2023 yılı Ocak ayından bu yana 6 bin 645 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı. Ayrıca Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise toplamda 1967 şahıs yakalandı.

Aydın il genelinde 2023 yılı Ocak ayından bu yana 6 bin 645 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 57 ekip 171 personelin katılımıyla yapılan Aranan Şahıslar Operasyonu kapsamında Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan; 2 yıl altı 5 şahıs, 2-5 yıl arası 3 şahıs, 5-10 yıl arası 1 şahıs, 10-20 yıl arası 1 şahıs, ifadeye yönelik 5 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü olarak 2023 yılı içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan kesintisiz çalışmalarda, 20 yıl ve üstü 10 şahıs, 15 yıl ve üstü 16 şahıs, 10 yıl ve üstü 37 şahıs ile birlikte toplam 1967 şahıs yakalandı.

Aydın il genelinde ise aranan şahıslara yönelik olarak 2023 yılı Ocak ayından günümüze kadar yapılan çalışmalarda, 20 yıl ve üstü 29 şahıs, 15 yıl ve üstü 44 şahıs, 10 yıl ve üstü 113 şahıs yakalanırken toplamda il genelinde 6 bin 645 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - AYDIN