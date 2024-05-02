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Avusturyalı aktivist Filistin'i destekleyen videoyu kaldırmadığı için hapis cezasına çarptırıldı

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Viyana Eyalet Mahkemesi, Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting'i Filistin direnişini destekleyen ifadeler içeren videoyu sosyal medya platformlarından kaldırmadığı gerekçesiyle 6 ay şartlı hapis cezasına çarptırdı. Aktivistin avukatı, suçlamaların siyasi olduğunu belirtti.

Viyana Eyalet Mahkemesi, Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting'i 7 Ekim'in hemen sonrasında Filistin direnişini destekleyen ifadelerinin bulunduğu videoyu sosyal medya platformlarından kaldırmadığı gerekçesiyle 6 ay "şartlı" hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Stefan Apostol, terörü övmek suçlamasıyla yargılanan Pröbsting'in videoyu kullanımdan kaldırmasına ve olayın üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen videodaki konuşmayı dijital platformlardan kaldırmadığı için aktivist hakkında 6 ay şartlı hapis cezasına hükmetti.

Karar siyasi

Avusturyalı aktivist Pröbsting'in avukatı Dr. Astrid Wagner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin 7 Ekim günü öğlenden sonra yaptığı bir konuşmada, olayın bütün yönlerine hakim olmadan kullandığı bazı ifadeler nedeniyle hakim karşısına çıktığını belirterek, suçlamada bulunan savcılığın siyasi bir tutum sergilediğini söyledi.

Wagner, Pröbsting'in henüz İsrailli sivil kayıplara ilişkin bir bilgiye sahip olmadan yaptığı konuşmanın savcılık tarafından farklı değerlendirildiğini belirterek, "Savcılığın, argümanlarını çok siyasi bir şekilde yaptığını söylemek durumundayım." dedi.

Wagner, karara ilişkin gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

Son anda mahkeme salonu değiştirildi

Aktivist Michael Pröbsting de karar sonrası yaptığı konuşmada, son anda mahkeme salonun değiştirilmesi nedeniyle kendisini desteklemek amacıyla mahkeme gelen birçok kişinin duruşma salonuna giremediğine, hatta bazı basın mensuplarının da davayı takip etme imkanı bulmadığına dikkati çekti.

Pröbsting, "Bu dava tam bir siyasi dava idi. 6 ay şartlı mahkumiyete çarptırıldım. Bunun hakkında avukatımla detaylı bir şekilde görüşeceğim. Nasıl bir tutum sergileyip sergilemeyeceğimizi konuşacağız." ifadesini kullandı.

"Bu dava, Filistin'i destekleme hareketini suç olarak gösterme girişimiydi"

Filistin'e destek konuşmasının yer aldığı videoyu silmediği için mahkum edildiğini belirten Pröbsting, "Bu videoyu neden silmediğime ilişkin benim savunman şu şekilde oldu; Çünkü bu konuşmanın içeriği, yani Filistin halkının direniş mücadelesini desteklediğimi kabul ediyorum. ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Bu dava, Filistin'i destekleme hareketini suç olarak gösterme girişimiydi." dedi.

Pröbsting, bu davada alınan kararın sonucundan bağımsız olarak, Filistin halkının özgürlüğü ve direnişi için mücadeleyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Aktivist Pröbsting'i desteklemek için davanın görüldüğü Viyana Eyalet Mahkemesi önünde bir grup, gösteri düzenledi.

Bu arada, Avusturya hukukunda şartlı hapis cezası olarak adlandırılan mahkumiyet kararında, şahıslar hapsedilmiyor, ancak belirli süre olası bir suç işleyip işlemeyecekleri gözlemleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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