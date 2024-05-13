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Avustralya'da kilise saldırısı görüntülerine erişim yasağı kaldırıldı

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Avustralya'da 15 Nisan'da gerçekleşen kilise saldırısının görüntülerine getirilen erişim yasağı kaldırıldı. Saldırının görüntülerine ilişkin kararın sebebi ileri bir tarihte açıklanacak.

Avustralya'da mahkeme, 15 Nisan'da Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'ne düzenlenen saldırının X sosyal medya platformundaki görüntülerine getirdiği erişim yasağını kaldırdı.

Mahkeme, 15 Nisan'da gerçekleşen kilise saldırısının görüntülerine ilişkin kararını açıkladı.

Saldırının görüntülerine 22 Nisan'da getirilen geçici erişim yasağının devam etmeyeceğini bildiren mahkeme, kararın sebebinin ileri bir tarihte açıklanacağını kaydetti.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde 15 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda piskopos ve 3 kişi yaralanmış, canlı yayımlanan ayinde saldırganın piskoposu bıçakladığı anlar kaydedilmişti. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınmıştı.

Avustralya e-Güvenlik Ofisi, X kullanıcılarının saldırıya ilişkin görüntülere erişiminin küresel çapta geçici süreyle yasaklanması için federal mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, 22 Nisan'da görüntülere erişimin geçici süreyle durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

ABD'li iş insanı ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada Avustralya'yı sansür uygulamakla suçlayarak, Avustralya e-Güvenlik Ofisinin tüm ülkeler için sansür uygulamayı istediğine işaret etmişti. Avustralya e-Güvenlik Ofisinin talebine tepki gösteren Musk, içeriklerin Avustralya için sansürlendiğini kaydetmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de konuya ilişkin açıklamasında, kendisini hukukun üstünde gören Musk'ı "kibirli milyarder" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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