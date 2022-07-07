Avukatlar öldürülen meslektaşları için Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplandı

BAKIRKÖY'de Abdullah Türkoğlu adlı saldırganın avukat Servet Bakırtaş'ı ve müvekkili Öznur Tufan'ı silahlı saldırı sonucu öldürmesine ilişkin, bugün İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde toplandı.

Cezaevinden yeni tahliye olan Abdullah Türkoğlu, kendisine açılan tazminat davasını geri çekmedikleri için dün avukat Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldürdükten sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ı da silahla vurarak öldürmüştü. Gerçekleşen saldırının ardından İstanbul Barosu'nun çağrısı üzerine avukatlar bugün Bakırköy Adliyesi önünde toplandı. Eyleme Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Avukat Bakırtaş'ın ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLMAYACAK"

"AVUKATA DÖNÜK ŞİDDET TÜM YURTTAŞLARA DÖNÜK ŞİDDETTİR"

"SERVET BAKIRTAŞ'IN GİTTİĞİ YOLDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

BARO BAŞKANI İLE AVUKATLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Bugün ve yarın duruşmaların boykotundayız. Biraz sonra öğlen namazını müteakip sevgili meslektaşımızı toprağa vereceğiz. Buraya katılan bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel barolar birliği başkanımızın da söylediği gibi CMK durdurmaları gündemdedir" dedi. Bir grup avukat "CMK boykot" sloganıyla CMK'nın bugün durdurulmasını talep etti. Avukatlar, meslektaşlarını öldüren şüpheliye CMK'dan avukat ataması yapılmamasını istediler. Baro başkanına yönelik tepki gösteren avukatlar ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu arasında sözlü tartışma yaşandı ve avukatlar "Yönetim istifa" şeklinde sloganlar attı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel