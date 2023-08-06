Avcılar'da henüz açılışı yapılmayan bir AVM'nin çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Avcılar'da tek katlı bir AVM'nin çatısında çıkan yangın içeride bulunan 4 işyerine de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 16.15 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz açılışı yapılmayan tek katlı bir Meydan Park AVM'nin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın AVM içerisinde bulunan 4 iş yerine sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar da yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi sonucu vatandaşların da çabası yetersiz kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangından dolayı AVM'nin çatısında ve iş yerlerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanın olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Alevleri görüp yangın tüpüyle koşan Ahmet Şahin, "Biz burada börekçiyiz yangın üst tarafta başladı. Biz yangın tüplerini alıp gelene kadar yangın çok büyüdü yetişemedik. Bugün hava rüzgarlı sıcak. Beş dakika içinde hepsi yandı. Ekip arkadaşları hemen yetişip ateş çok büyümeden halletti. Yardıma koştuk ama elimizden bir şey gelmedi. Yangın tüplerini alıp gelene kadar yangın büyüdü. Elimizden bir şey gelmedi" dedi.

Yangını gören Muhsin Ulusoy, "Yangın 3-4 dakika içinde rüzgarın da etkisiyle buralar duman altı oldu. Sonra itfaiye çağırdılar. İçeride 7-8 bayan çalışan ve 3-4 tane de erkek vardı. Yangında 1 kişi mahsur kaldı dediler ama zannetmiyorum. Şuan için 3 işyeri görünüyor ama 1 tanesi çok etkilendi" şeklinde konuştu.