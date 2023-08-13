Avcılar'da Araçların Plakaları Çalındı

AVCILAR'da park halindeki araçların plakalarını söküp çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tahtakale Mahallesi Trafo mevkiinde park edilen iki otomobil ve bir minibüsün bulunduğu yere saat 05.00 sıralarında gelen iki kişi araçtan indi. Şüpheliler, önce park edilen araçların plakalarını kontrol etti. Birkaç saniye içerisinde minibüsün plakasını söken şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası ile kaydedilen plaka hırsızlığı, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Polisin çalınan plakaların çalıntı araçlarla yeni hırsızlık olaylarında kullanılabileceğini belirterek, ekipleri uyardığı ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.