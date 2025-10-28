ATO Başkanı Gürsel Baran: "Türkiye, Dünyada İlk 10 Sağlık Turizmi Destinasyonu Arasında Yer Alıyor"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) milli katılım organizasyonunu üstlendiği "Küresel Sağlık Fuarı 2025"teki (Global Health Exhibition 2025) standının açılış programı yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında kat ettiği mesafeyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Bugün yüksek kalitede sağlık hizmetini, teknoloji ve maliyet avantajıyla birleştirerek kendi vatandaşlarımızın yanı sıra tüm bölgeye ve dünyaya sunuyoruz. Türkiye, dünyada ilk 10 sağlık turizmi destinasyonu arasında yer alıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın Ticaret Bakanlığı desteğiyle milli katılım organizasyonunu üstlendiği, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen Küresel Sağlık Fuarı 2025'te yer alan standının açılış programı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'in katılımıyla yapıldı.

Ankara Ticaret Odası, 27–30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, 21 firma katılımcı firma ile Türk sağlık sektörünün üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve hizmet kalitesini sergileyerek, dünyaya tanıtacak.

Baran, programda yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası olarak ilk kez, milli katılım organizasyonu ile fuarda Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında gerçekleştirdiği dönüşüme dikkati çeken Baran, "Kamu-özel sektör iş birliğiyle kurulan modern şehir hastaneleri, dijital dönüşümle entegre akıllı sağlık sistemleri, hızla büyüyen tıbbi cihaz ve ilaç endüstrisi, deneyimli insan kaynağı, yüksek hizmet kalitesi ve sağlık turizmindeki başarılarıyla Türkiye, artık küresel alanda önemli bir oyuncu durumunda. Bugün yüksek kalitede sağlık hizmetini, teknoloji ve maliyet avantajıyla birleştirerek kendi vatandaşlarımızın yanı sıra, tüm bölgeye ve dünyaya sunuyoruz. Türkiye dünyada ilk 10 sağlık turizmi destinasyonu arasında yer alıyor" diye konuştu.

10 milyar dolarlık ticaret hedefi

Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda yürüttüğü reformlarla, bölgeyi geleceğin sağlık ekosistemlerinden biri haline getirmeyi hedeflediğini kaydeden Baran, "Türk firmalarının Suudi Arabistan'ın bu hedefi doğrultusunda sağlık sektörünün modernizasyonu ve güçlendirilmesinde kilit rol oynayabileceğine inanıyoruz. Bu fuarın Suudi Arabistan'la ticari ilişkilerimizi geliştirme açısından da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Suudi Arabistan ile yaklaşık 7 milyar dolarlık bir ticaretimiz söz konusu. 2025 yılı itibarıyla 10 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirerek, çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dostluğun, sadece tarihi bağlarla değil ortak hedeflerle, karşılıklı güvenle ve geleceğe dönük güçlü iradeyle pekiştiğini belirterek, "Küresel Sağlık Fuarı 2025, hem firmalarımız hem de ülkelerimiz için kalıcı ortaklıkların ve yeni başarı hikayelerinin doğmasına vesile olacaktır" dedi.

Suudi Arabistan'ın, gelişmiş altyapısı, stratejik konumu ve ev sahipliği yaptığı nitelikli etkinliklerle, iş dünyasının, yatırımcıların ve karar vericilerin bir araya geldiği güçlü bir çekim alanı oluşturduğunu belirten Gürcan, organizasyonun zengin içeriğiyle, yenilikçi sağlık teknolojilerinden yapay zeka destekli medikal çözümlere, soğuk zincir taşımacılığından dijital sağlık platformlarına kadar birçok yeniliği bir arada sunduğuna işaret etti. Gürcan, katılımcı profilinin fuarın yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve ortak vizyon geliştirme platformu olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

2023 yılında 106 milyar dolar seviyesine ulaşan hizmet ihracatının, dünya ortalamasının üzerinde bir artış oranı kaydettiğine dikkati çeken Gürcan, şunları söyledi:

"2024 yılı itibarıyla bu rakam yüzde 8 artışla, 115,2 milyar dolara yükselmiş, bu toplam içinde fuarcılık sektörünün de dahil olduğu 'diğer iş hizmetleri' 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektörlerimiz, yalnızca rakamsal büyüklüğüyle değil, cari dengeye sağladığı katkı, istihdam yaratma potansiyeli ve yüksek katma değeriyle ekonomimizin lokomotif gücü haline gelmiştir. Sektörel olarak baktığımızda, bilişim ve sağlık turizmi hizmetleri de öne çıkmaktadır. Bilişim sektörümüz, 2024 yılında 5,3 milyar dolar ihracat ile dijital dönüşümdeki gücünü ortaya koymuştur. Sağlık turizmi gelirlerimiz ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşarak, Türkiye'nin bu alandaki marka değerini pekiştirmiştir."

Gürcan, stratejik alanda faaliyet gösteren firmaların, uluslararası etkinliklere katılımını desteklemeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bu kapsamda 2025 yılı içinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek 14 bilişim ve 4 sağlık turizmi etkinliğinin, Bakanlıkça destek listesine dahil edildiğini bildirdi. Bu desteklerin, hem Türk firmaların Körfez pazarındaki görünürlüğünü artırdığını, hem de ülkenin uluslararası tanıtım gücünü pekiştirdiğinin altını çizen Gürcan, bu süreçte yalnızca katılımı değil, organizasyon kalitesini de sistematik biçimde geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

"Vizyon 2030" çerçevesinde Suudi Arabistan'ın sağlık altyapısına, dijital dönüşümüne ve kamu hizmetlerinin modernizasyonuna yaptığı yatırımları yakından takip ettiklerini aktaran Gürcan, Türkiye'nin, bu sürecin doğal bir iş ortağı olduğunu aktardı. Sağlık, lojistik, eğitim, teknoloji, turizm gibi alanlarda sinerji yaratacak ortak projelere hazır olduklarını ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Suudi Arabistan'ın geniş yatırım kapasitesi, Türkiye'nin gelişmiş üretim altyapısı ve insan kaynağıyla birleştiğinde, bölgesel ve küresel ölçekte yeni başarı hikayelerinin yazılabileceğini belirtti.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dostluğun, sadece tarihi bağlarla değil ortak hedeflerle, karşılıklı güvenle ve geleceğe dönük güçlü iradeyle pekiştiğini bildiren Gürcan, "Bu fuar, iki ülkenin bu ortak iradesinin yeni bir yansımasıdır. İnanıyorum ki, Küresel Sağlık Fuarı 2025 hem firmalarımız hem de ülkelerimiz için kalıcı ortaklıkların ve yeni başarı hikayelerinin doğmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ise Suudi Arabistan ile ilişkilerin her alanda geliştiğini söyledi. Küresel Sağlık Fuarı 2025'e 40'tan fazla Türk firmanın katıldığını aktaran İşler, "Eski Ankara Milletvekili olarak, Ankaralı olarak ATO'nun burada olmasından mutlu olduğumu, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Katılan firmalarımıza başarılar diliyorum. Sağlık alanında, burayla çok güzel iş birlikleri yapılabilir, güzel fırsatlar var. Bunu inşallah firmalarımız, fuar döneminde yapacakları görüşmelerde elbette ki masaya yatıracaklar, değerlendirecekler. Artık dünya küçük bir köy haline geldi. 'Benim orada ne işim var' değil, artık iş her yerde var. Herkes, her yerde yatırım yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuyla, ülkeye yatırımcı çekmek için çok büyük gayret içinde olduğunu dile getiren İşler, bu doğrultuda ülkeye gelen yatırımlar olduğunu anlattı. Suudi Arabistan'dan başka yerlere giden yatırımlar olduğunu da ifade eden İşler, bu nedenle bu tür organizasyonların her bakımdan herkes için faydalı olduğunun altını çizdi.

İşler, Türk insanının, yaratıcı, üretici, çalışkan ve gayretli olduğunu vurgulayarak, "Bugün buraya gelmeden, bazı firmalarımızı gezdik. Hakikaten gurur verici tablolarla, karşı karşıya kaldık. İnşallah çok verimli ve hayırlı bir fuar olmasını temenni ediyorum" dedi.

21 firmaya plaket takdimi

Açılış programının ardından fuara ATO standıyla katılım sağlayarak, Türk sağlık sektörünün üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve hizmet kalitesini temsil eden 21 firmanın standı ziyaret edilerek, plaketleri takdim edildi.

Suudi Arabistan'ın sağlık sektörü temsilcilerii gala programında bir araya geldi

ATO, Küresel Sağlık Fuarı'nda açtığı pavilyonda yer verdiği firmalarla, Suudi Arabistan'ın sağlık sektörü temsilcilerini bir gala programında bir araya getirdi. ATO Başkanı Baran'ın ev sahipliğinde ve Türk sermayeli bir restoranda gerçekleşen geceye, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ile Türk ve Suudi iş insanları katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada ATO'nun milli katılım desteği ile Türkiye'den 21 firmayı getirdiği Küresel Sağlık Fuarı'nın ilk gününün başarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye ekonomisine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Baran, "1 trilyon 358 milyar dolarlık milli geliri ile dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi, Satın Alma Gücü Paritesine göre de 12'nci sırada. 2024 yılı sonu itibarıyla 262 milyar dolar ihracat 344 milyar dolar ithalat olmak üzere 606 milyar dolarlık dış ticaret hacmi söz konusu" diye konuştu.

"Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri iş dünyamıza fırsat sunuyor"

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın bulunduğunu hatırlatan Baran, son dönemde hızla gelişen ekonomik ilişkilerin, iş dünyasına büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Sağlık sektörünün, iki ülkenin ticari işbirliğinde stratejik bir alan olduğuna dikkatİ çeken Baran, sağlık yatırımları, özel hastaneler, medikal AR-GE ve dijital sağlık hizmetleri gibi alanlarda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli sinerjiler oluşabileceğine inandıklarını kaydetti.

Baran, "ATO olarak, üyelerimizin bu pazarda kalıcı iş birlikleri kurmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız, bu organizasyonu sadece bir fuar katılımı olmaktan çıkarıp, kalıcı uluslararası ticaret ve iş birliği platformuna dönüştürmek. Her yıl daha güçlü bir pavilyonla, daha fazla firma ve daha büyük başarılarla bu platformu büyütmek istiyoruz. Bugün burada, sizlerin dinamizmi, cesareti ve üretkenliği sayesinde bir kez daha görüyoruz ki, Türkiye, artık sağlıkta sadece kendi bölgesinin değil, dünyanın da güvenilir çözüm ortağı" dedi.

"Güvenilir ve aranan bir ortak konumundayız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan ise Küresel Sağlık Fuarı'nın, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde sağlık, bilişim, lojistik ve inovasyon gibi birbirini tamamlayan sektörlerin kesişiminde yer alan, çok yönlü bir iş birliği platformu olduğunu belirterek, burada kurulan temasların, ticaretten teknolojiye, bilgiden vizyona uzanan geniş bir yelpazede kalıcı ortaklıkların oluşmasına zemin hazırladığını anlattı. Gürcan, "Türkiye olarak biz de bu uluslararası iş birliği platformunda aktif bir rol üstleniyoruz. Güçlü organizasyon kapasitemiz, yenilikçi girişimcilerimiz ve gelişmiş hizmet altyapımızla küresel fuarcılıkta güvenilir ve aranan bir ortak konumundayız" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yürüttüğü destek mekanizmaları sayesinde, Türk firmalarının uluslararası etkinliklerdeki görünürlüğü ve rekabet gücünü her geçen gün artırdığına vurgu yapan Gürcan, özellikle sağlık ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, dijitalleşme ve teknolojik yenilikleri üretime dönüştürerek, hem ülkenin hizmet ihracatına hem de küresel ticaretin dönüşümüne önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen bu çok sektörlü etkinliğe, Türk firmalarının güçlü katılımının, ülkenin uluslararası pazarlardaki dinamizmini ve üretim kabiliyetini açık biçimde ortaya koyduğunun altını çizen Gürcan, etkinliğin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve iş birliğini, daha da güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve hükümetin programı çerçevesinde Türkiye'nin, son 20 yılda sağlık sisteminin dönüşümünde, büyük bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Hastane altyapısına, dijital sağlık sistemlerine ve Ar-Ge kapasitesine yapılan stratejik yatırımlar sayesinde bölgenin en kapsayıcı ve güçlü sağlık modellerinden birinin inşa edildiğini belirten Karayaka, şunları kaydetti:

"Vizyonumuz, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu ile uyum içinde"

"Bugün Türkiye, dünya standartlarında hastaneleri, güçlü ilaç sanayii ve hızla büyüyen sağlık teknolojileri ekosistemiyle küresel sahnede öne çıkmaktadır. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir köprü olarak, yatırımcılara yenilikçi, ölçeklenebilir, güçlü bir zemin sunmaktayız. Bu vizyonumuz, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu ile büyük bir uyum içindedir. Her iki ülke de dijitalleşmeye, biyoteknolojiye ve insan kaynağına güçlü yatırımlar yapmakta, sağlıkta yeniliğin ancak iş birliğiyle büyüyebileceğini çok iyi bilmektedir."