Atina'da yangın mı var? Yunanistan Atina yangını söndü mü?

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bazı evlerin yandığını belirterek acil yardım çağrısında bulundu. Peki, Atina'da yangın mı var? Atina yangını söndü mü?

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde çıkan yangın, çevreye hızla yayılarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Yunanistan Atina yangını söndü mü?

YUNANİSTAN ATİNA YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınları Türkiye'nin ardından Yunanistan'da da başladı. Öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı.

"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı.

Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bir televizyon programına katılarak, alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek, "acil yardım" çağrısında bulundu.