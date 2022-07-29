Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3) - Haberler

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Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3)

Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3)

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYORGaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), dün akşam saatlerinde 3 bin metreküp kapasiteli atık su havza setinin yıkılması sonucu tonlarca çamurlu atığın kapattığı TAG Otoyolu temizlik çalışmalarında 26'ncı saate girildi.

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TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), dün akşam saatlerinde 3 bin metreküp kapasiteli atık su havza setinin yıkılması sonucu tonlarca çamurlu atığın kapattığı TAG Otoyolu temizlik çalışmalarında 26'ncı saate girildi.İş makineleri ile otoyoldaki atık su ve çamur kalıntıları temizlenirken, oluşacak kaygan zemine karşı yollar kum dökülerek güvenli hale getirildi. Yetkililer otoyolun tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra ulaşıma açılacağını kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi OSB su Güncel Haberler

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