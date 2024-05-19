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Atatürk'ün Samsun'a İlk Adımı Sahnelendi

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı 'Yüzyıllık Destan: Ateş' oyunu Samsun'da sahnelendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu Samsun'da sahnelendi.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Emre Başer'in canlandırdığı oyunun metin yazarı Haluk Özenç, yönetmeni ise Barış Erdenk. Oyunun proje koordinatörlüğünü, Gonca Eryiğit üstleniyor.

"Yüzyıllık Destan: Ateş"in dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Akarsu, ışık tasarımı Osman Uzgören ve Mustafa Bal, müziği Gürkan Çakıcı, koreografisi ise Sibel Erdenk'in imzasını taşıyor.

19 Mayıs 1919'dan Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadar ülkede neler yaşandığını, Atatürk ve silah arkadaşlarının beraber çıktıkları Milli Mücadele yolculuğunu ve Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşini konu alan oyunda Cevat Duman, Muzaffer Saygı, Akın Berk Sağıroğlu, Barbaros Efe Türkay, Murat Kesim, Aykut Züngür, Berk Baykut, Kadircan Şeren, Onur Kayabaşı, Cem Bardakçı, Betül Tirben, Orida Yıldıran, Gül Öz, Kıvanç Bozkır ve Doruk Altunkaya rol alıyor.

Oyunu, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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