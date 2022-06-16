Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA - Adem Koç - Güncel
Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki iki katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde, gecekonduda beslendiği öğrenilen birçok kedinin telef olduğu belirlendi.

Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Adem Koç - Güncel

Barbaros Mahallesi Ataşehir İtfaiye Güncel Haberler

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