Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü - Haberler

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Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü

AA - Adem Koç - Güncel
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İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'deki bir caddede refüjde bulunan bazı ağaçlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı ekiplerce söküldü.

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde refüjde yer alan bazı ağaçların kökünden sökülerek kamyonetlerle götürüldüğü görüldü.

Dudullu- Bostancı metro hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yer alan ağaçların, caddede yapılacak trafik düzenleme ve altyapı çalışmaları nedeniyle söküldüğü öğrenildi.

Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği belirtildi.

Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü

Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü

Ataşehir'de caddedeki bazı ağaçlar İBB ekiplerince söküldü

AA / Adem Koç - Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Bostancı, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Haberler

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