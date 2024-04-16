AŞTİ, Ramazan Bayramı tatilinde 706 bin 480 yolcuya hizmet verdi

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 706 bin 480 yolcunun uğrak noktası oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden birisi olan AŞTİ'ye 17 bin 662 otobüs giriş-çıkış yaptı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya diğer şehirlerde geçiren vatandaşların yoğunluk oluşturduğu AŞTİ'ye 706 bin 480 yolcu ayak bastı.

Temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemlerin artırıldığı AŞTİ'de süreç boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.