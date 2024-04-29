Artvin Orman Bölge Müdürlüğü zararlı böceklere karşı mücadelede suni kuş yuvaları kullanıyor

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce zararlı böceklere karşı yürütülen mücadele kapsamında ormanların çeşitli noktalarına suni kuş yuvaları asılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanlarda zararlı böcek popülasyonunu doğal denge sınırlarında tutabilmek için başlatılan mekanik, biyoteknik ve biyolojik çalışma Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Bu kapsamda, stratejik noktalara böcek yiyerek beslenen kuş türleri için kent genelinde yaklaşık bin kuş yuvası yerleştirildi.

Orman zararlısı böceklerin özellikle salgın durumuna geçmeden, yoğun oldukları bölgelere suni kuş yuvaları asılarak tabiatın dengesini bozmadan tedbir alınıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, projenin çevreye olumlu etkilerine dikkat çekerek, çalışmanın uzun vadede orman sağlığına katkıda bulunacağını belirtti.

Özkaya, "Bölge Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışmalar sonucunda, doğal yırtıcı kuşların suni yuvalara çekilerek, zararlı böceklerin tüketimini sağlayıp popülasyonu doğal denge sınırları içerisinde kalması sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.