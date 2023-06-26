Arnavutköy'de Suriyelileri Soyup Darp Eden Şüpheliler Yakalandı

Arnavutköy'de kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi, Suriye uyruklu 5 kişiyi darbettikten sonra paralarını ve cep telefonlarını alarak kaçtı. Şüphelilerin gasp sonrası harcamak için gittikleri eğlence mekanının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.