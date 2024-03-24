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Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

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Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi'ndeki inşaat şantiyesine bulunan konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yoğun dumana neden olurken, konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları sırasında konteynerlere girmek isteyen işçilere polis izin vermedi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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