Arnavutköy'de Denize Girmek Yasaklandı, Ancak Vatandaşlar Uyarıları Dinlemedi

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karaburun'da denize giren vatandaşlar ise uyarılara aldırmadı. Bir kişi boğulma tehlikesi geçirince Arnavutköy Belediyesi cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.

ARNAVUTKÖY Kaymakamlığı hava şartları nedeniyle, Arnavutköy'de denize girmeyi yasakladı. Ancak yasağa uymayan vatandaşlar Karaburun'da denize girmeye devam etti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi cankurtaran ekibi tarafından son anda kurtarıldı. Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından 11-12-13-14 Ağustos tarihleri arasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Ancak yasağı dinlemeyen vatandaşlar yapılan uyarılara aldırmadan Karaburun'da denize girdi. Aşırı dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.