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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Arnavutköy'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Arnavutköy'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geniş bir alana kurulan kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden da çok sayıda takviye itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Güncel Haberler

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