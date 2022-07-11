ARKADAŞLARIYLA PİKNİĞE GİTTİ, ŞELALEDE BOĞULDU - Haberler

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ARKADAŞLARIYLA PİKNİĞE GİTTİ, ŞELALEDE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZURUM'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Gurgur Şelalesine pikniğe giden Serkan Durnagöl (20), serinlemek için şelalede boğuldu.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Gurgur Şelalesine pikniğe giden Serkan Durnagöl (20), serinlemek için şelalede boğuldu.

Olay, Pasinler ilçesine bağlı kırsal Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup genç, Kurban Bayramı dolayısıyla Pelitli'ye 3 kilometre uzaklıktaki Gurgur Şelalesi bölgesine pikniğe gitti. İddiaya göre, serinlemek için şelaleye giren Serkan Durnagöl'ün bir süre sonrası çırpındığını gören arkadaşları, genci kurtarmaya çalıştı. Suya girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi arkadaşları kurtarırken, Serkan Durnagöl ise gözden kayboldu.

Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şelaleye giren ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Durnagöl'ün cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Pasinler Erzurum Güncel Haberler

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