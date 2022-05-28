ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILIP ÖLDÜ - Haberler

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ARIZAYI GİDERMEK İÇİN ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Derik Necati Kantik (38), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü.

MARDİN'in Derik Necati Kantik (38), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü.

Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Necat Kantik, sabah saatlerinde gittiği arazisinde elektrik arızası yaşanınca sulama yapamadı. Kantik, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Necati Kantik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kantik'in cansız bedeni otopsi için Derik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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