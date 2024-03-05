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Ardahan'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu. Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı.

Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu.

Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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