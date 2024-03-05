Ardahan'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı.

Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu.

Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.