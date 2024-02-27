Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatın olumsuz etkiledi

ARDAHAN - Ardahan'ı etkisi altına dondurucu soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da şiddetli soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi. Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Kadir Günal Şubat ayının bittiğini fakat soğukların daha bitmediğini söyledi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,8 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde -27, de Damal -16, Hanak -18, Posof -11, Çıldır -15 oldu.