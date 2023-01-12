Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti (2)

SEVGİLİSİ GÖZALTINDAEskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can'ı (25), evinin olduğu apartmanın girişinde defalarca öldürülmesiyle ilgili olarak genç kızın sevgilisi Onur K. (22) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can'ı (25), evinin olduğu apartmanın girişinde defalarca öldürülmesiyle ilgili olarak genç kızın sevgilisi Onur K. (22) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu tespit edilen Onur K., işlemleri için emniyete götürüldü. Ölen Tuğçe Can ile Onur K.'nin yaklaşık 1,5 aydır sevgilisi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.