Antalya Kemer'deki Orman Yangını Devam Ediyor

ANTALYA (İHA) – Antalya Kemer'deki orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle devam ediyor. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürürken, yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Antalya kent merkezinden görüntülenen duman yoğunluğu yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Değirmendere mevkiinde Kemer-Antalya Karayolu kenarındaki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle devam ediyor. Gün doğumuyla birlikte havadan müdahalenin de başladığı yangında 10 uçak ve 22 helikopter görev yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "şu an gece oluşturulan yığınakla birlikte bin 50 personel, 10 uçak ve 22 tane de helikopter olmak üzere araziye yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Şu an için hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Dün gece biz de bölgeye intikal ettik. Çalışmaya hem Valimiz, hem bakan yardımcılarımızla birlikte nezaret ediyoruz. Fazlasıyla ekip var, fazlasıyla ekipman var" şeklinde konuşmuştu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise bölgede bulunan 10 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini dile getirerek, Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 15 hastadan 13'ünün evlerine gittiğini ve 2 hastanın ise diğer hastanelere nakledildiğini aktarmıştı. Turizm şehri Antalya şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndan çekilen görüntüler ise yaklaşık 35 kilometre mesafedeki yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ormanlık alandan yükselen duman yoğunluğu görüntülere yansıdı. - ANTALYA