Antalya haber... Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Antalya habere göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddelerin sahil bölgesindeki turizm belgeli işletmelerde piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirken olaya ilişkin M.P, H.B. ve Y.P. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel