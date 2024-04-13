Antalya'daki teleferik kazasında 98 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasının ardından asılı kalan kabinlerden 98 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yerlikaya, 7 helikopter, 543 personel, 108 araç ve 4 ambulans ile bir drone'un kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından, Antalya'da devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Yerlikaya'nın saat 07.15 itibarıyla yaptığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bölgeye, AFAD, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve

6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."