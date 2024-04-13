Antalya'daki teleferik kazasında 112 kişi kurtarıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.15 itibarıyla Antalya'daki teleferik kazasında asılı kalan kabinlerden 112 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından, Antalya'da teleferik kazasının yaşandığı bölgede devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:
"Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."