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Antalya'daki teleferik kazasında 112 kişi kurtarıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.15 itibarıyla Antalya'daki teleferik kazasında asılı kalan kabinlerden 112 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından, Antalya'da teleferik kazasının yaşandığı bölgede devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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