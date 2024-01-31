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Antalya'da yoğun kar yağışı sonrası yollar açılıyor

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışma yürütüldü.

Bölgede aralıklarla etkili olan yağış, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kara dönüştü. Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Kaş ilçelerinde aniden bastıran kar nedeniyle kırsaldaki bazı mahallelerin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Korkuteli'nin Naldöken, Taşkesiği ve Tatköy mahallelerinin yolu, greyder ve kepçelerle yürütülen çalışmayla açıldı. Kar kalınlığı 60 santimetreyi bulan Elmalı'daki İmecik ve Ovacık mahallerinde karla mücadeleye devam edildi.

Kumluca'nın yüksek yerlerinde bulunan Kuzca ve Söğütcuması mahallelerinin de yolunun açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdü.

Ovacık Mahalle Muhtarı Mehmet Arat, yaptığı açıklamada, geceden itibaren kar yağışının etkili olduğunu ve mahalle yollarının kapandığını belirterek, çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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