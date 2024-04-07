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Antalya'da Polis Ekipleri Okullarda Bilgilendirme Yaptı

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Antalya'da polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla okullarda bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun tehlikeden korunması, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek güvenlik bilinci oluşmasını sağlamak amacıyla "Toplum Destekli Polislik Hizmetleri" çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Gülen Şirinler Anaokulu, Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu, AKD Kids Kreşi, Şehit Ali Yılmaz İlkokulu ve Muratpaşa Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, polis ekiplerince 650 öğrenciye polislik meslek tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve genel güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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