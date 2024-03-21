Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kayıt dışı güzellik merkezlerine operasyon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kayıt dışı hizmet veren güzellik merkezlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı mahallelerinde kayıt dışı çalışan güzellik merkezlerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, botoks ve yağ eritici malzemeler, gençlik aşısı ile enjektör ve iğneler ele geçirildi.

Kayıt dışı güzellik merkezileri ve buraları işletenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı Antalya Güvenlik Operasyon Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title