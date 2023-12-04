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Antalya'da kayıp genç kızın denizde cesedi bulundu

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Antalya'nın Kemer ilçesinde balıkçılar tarafından denizde bir ceset bulundu. Cesedin, 4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Damla Durgun'a ait olduğu düşünülüyor. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genç kızın denizde cesedi bulundu.

Kemer ilçesinde balıkçılar, Çamyuva Mahallesi Alacasu mevkisinde denizde bir ceset olduğunu fark etti.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarılan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, Kepez ilçesindeki evinden 30 Kasım'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Damla Durgun'a (17) ait olabileceği değerlendirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun ailesi, cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

Otopsi işlemlerinin ardından kızlarının cenazesini teslim alan baba Aziz, anne Dilek Durgun ve yakınları gözyaşı döktü.

Damla Durgun'un cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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