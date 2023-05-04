Antalya'da kaçakçılık operasyonu
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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 2500 paket sigara, 895 güneş gözlüğü, 21 elektronik sigara, 115 puro ele geçirdi.
Operasyonlarda 5 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel