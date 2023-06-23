Antalya'da Heyelan Nedeniyle Patlayan Su Boruları Onarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Kaş ve Demre'de mahallelerinin su ihtiyacını karşılayan 400'lük düktil isale hattının heyelan nedeniyle patlaması ile yaşanan su kesintisine kısa sürede müdahale ederek, sorunu aynı gün giderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Kaş ve Demre'de mahallelerinin su ihtiyacını karşılayan 400'lük düktil isale hattının heyelan nedeniyle patlaması ile yaşanan su kesintisine kısa sürede müdahale ederek, sorunu aynı gün giderdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Ağullu, Akörü, Ahatlı, Bayındır, Beldibi, Belkonak, Çataloluk, Çeşme, Çukurbağ, Çerler, Dirgenler, Kasaba, Uğrar, Sarılar, Sinneli, Karadağ, Kemer, Dere, Pınarbaşı, Yeniköy ve Gökçeyazı ile Demre ilçesinde Yavu, Davazlar, Gürses ve Kapaklı mahallerine su sağlayan 400'lük düktil isale hattı heyelan nedeniyle patladı.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan borunun yerini tespit ederek tamirata başladı ve aynı gün içinde sorun giderilerek mahallelere suyu temin edildi.