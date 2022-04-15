Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Korubaşı Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu köpeği ile bir evde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.S. gözaltına alındı.