Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındıKorubaşı Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu köpeği ile bir evde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Korubaşı Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu köpeği ile bir evde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.S. gözaltına alındı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haberler

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