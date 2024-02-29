Antalya'da, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Ayrıca zanlının banka hesabına son bir yılda yüklü miktarda para girişi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.