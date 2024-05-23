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Antalya'da çocuklara şiddet uygulayan kreş kapatıldı

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Antalya'nın Finike ilçesinde, müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı kreş kapatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyu inceledikten sonra kreşin kapatılmasına karar verdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde, müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı için tutuklandığı kreş kapatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kreşin müdürü Ö.Ü'nün iki çocuğu darbettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine harekete geçti.

İl Müdürlüğü, Antalya Valiliğine gönderdiği yazıda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, "kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit, baskı veya özgürlüğünü keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı" bildiriminde bulunuldu.

Talep üzerine konuyu inceleyen Valilik, kreşin kapatılmasına karar verdi.

Olay

Baba S.C.A. 14 Mayıs'ta jandarmaya başvurarak, kızının Kum Mahallesi'ndeki kreşte darbedildiği şikayetinde bulunmuştu. Kreşin güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, iki çocuğu darbettiği belirlenen kreş müdürü Ö.Ü'yü (46) gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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