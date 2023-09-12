Antalya'da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı

Aşırı sıcaklar incir rekoltesini vurdu, bahçeden kilogramı 50 TL'den çıkıyor

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü Mahallesinde yetişen siyah incirin hasat dönemi başladı. İncir hasadı yaklaşık 45 gün sürecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte incir tarlalarına giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış ücreti ise kalitesine göre 40 ile 50 TL arasında değişiyor.

"Sıcaklık rekolteyi vurdu"

İncir üreticileri ise bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla rekoltede artış beklerken, hava şartları nedeni ile rekoltede yüzde 50 düşüş yaşandığını söylediler. İncir üreticisi Mesut Şanlı, 2023 Bursa siyah incir hasadına başladıklarını ve ilkbahardaki yağışlardan dolayı sezona 20 gün gecikmeli başladıklarını söyledi. Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu yıl rekoltede düşüş olduğunu söyleyen Şanlı, "Bahar yağmurları çok iyi gitmişti. Fakat sonradan kurak gidince sıcaklardan dolayı incirlerimizin yarısı döküldü. Hasatta yüzde elli oranında düşüş oldu. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise incirde bu yıl kalite geçen yıla göre daha yüksek oldu" dedi.

"8 tanesi 1 kilo gram"

Ürünlü'de incirin çok kaliteli olduğunu söyleyen Şanlı, "Bursa incirimizin 8 tanesi bir kilogram civarında geliyor. Kalite mükemmel. Geçen yıl 200 incir ağacından 18 ton civarında incir toplamıştık. Bu yıl ise yarı yarıya düştü. Yani yüzde elli oranında hasatta düşüş olacak. Sıcaklardan dolayı incirlerimiz dökülmeseydi bu yıl geçen yıla göre yüzde elli oranında rekoltede artış bekliyorduk. Ürünlerimizi 26-28-30-32'lik olmak üzere kasalara 4 boya ayırıyoruz. Zaten pazarlama sorunumuz yok. Antalya'da bulunan sebze halindeki dükkanımıza gönderiyoruz. İncirlerimize kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Doğal hayvan gübresi veriyoruz. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı da incirlerimizde ayrı bir lezzet ve tat oranı çok yüksek" şeklinde konuştu.

İncir bahçelerinde incir toplayan Keriman Songül, "Ürünlü' de incir haşatına başladık. Sabah saatinde bahçeye gelip olgunlaşan ürünler bitinceye kadar topluyoruz. Topladığımız incirler Antalya haline gidiyor. İncirlerimiz geçen yıla göre hava şartlarından dolayı bir kısmı döküldü. Fakat kalitesi oldukça yüksek oldu. Hasadı incirlerin olgunlaşmasına göre bazen iki günde, bazen de üç günde bir topluyoruz" dedi.

İncir üreticilerinden Mehmet Üzümcü, "İncirlerimizi dört boya ayırıyoruz. İncirimizin bu yıl 6 tanesi bir kilo geliyor. Organik olarak yetiştirdiğimiz incirlerimiz toplandığı anda Antalya haline gönderiyoruz. Bu yıl hasadımız geçen yıla göre hava şartlarından dolayı geç başladık. Rekoltede bu yıl yüzde elli oranında artış bekliyorduk. Fakat havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle ürünlerimizin yarısı döküldü. Yüzde 50 oranında artış beklerken yüzde 50 düşüş oldu. İncirin kalitesi ise önceki yıllara göre daha iyi oldu. Önceki yıllarda 8 tanesi bir kilo gelirken, bu yıl ise 6 tanesi bir kilo geliyor" diye konuştu.